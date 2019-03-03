Ukrayna Sosyalist Partisi lideri, Devlet Başkan Adayı İlya Kiva, ülke yönetiminin belli bir duruşa sahip olmadığı için Kırım’ı kaybettiğini belirtti.

NewsOne televizyonuna konuşan Kiva, "Kırım'ı korumak için bir tek duruşa sahip olmak gerekiyordu. Ukrayna yasalarının, Ukrayna devletinin çıkarlarını teslim etmeye, kaderine bırakmaya değil, savunmaya ve destek vermeye hazır olanlara destek verilmeliydi" dedi.

Örnek olarak 2014'te Krasnoarmeysk (şimdiki adı Pokrovsk) şehrindeki durumu gösteren Ukraynalı politikacı şöyle konuştu: "Şehir, Ukrayna yanlısı yerel aktivistler sayesinde Kiev'in kontrolünde kaldı. Onlar devlet organlarını, polisi ve ilçe idarelerini elinde tutmayı başardı, referandum bültenlerini toplayıp yaktı ve ardından da Ukrayna bayrağını dikerek Ukrayna ordusunun gelmesini bekledi".

Kiva'ya göre, Kırım'da benzer aktivistlere destek verilseydi yarımada halihazırda Ukrayna'ya bağlı olurdu.

Kırım, Kiev'deki darbenin ardından 2014 Mart ayında düzenlenen referandum sonucu Rusya'ya bağlanmıştı.