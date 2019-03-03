Ukraynalı politikacı: Ülke yönetimi belli bir duruşa sahip olmadığından Kırım'ı kaybettik

Örnek olarak 2014'te Krasnoarmeysk (şimdiki adı Pokrovsk) şehrindeki durumu gösteren Ukraynalı politikacı şöyle konuştu: "Şehir, Ukrayna yanlısı yerel aktivistler sayesinde Kiev'in kontrolünde kaldı. Onlar devlet organlarını, polisi ve ilçe idarelerini elinde tutmayı başardı, referandum bültenlerini toplayıp yaktı ve ardından da Ukrayna bayrağını dikerek Ukrayna ordusunun gelmesini bekledi".
Kiva'ya göre, Kırım'da benzer aktivistlere destek verilseydi yarımada halihazırda Ukrayna'ya bağlı olurdu.
Kırım, Kiev'deki darbenin ardından 2014 Mart ayında düzenlenen referandum sonucu Rusya'ya bağlanmıştı.
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