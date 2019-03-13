Güvenlik endişesi büyüyor: Boeing ambargosuna katılan ülkeler arttı

Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından bir kez daha güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boeing 737 Max 8 uçuşlarını askıya alan ülkelere Hindistan, Mısır ve Hong Kong da eklendi.

Son altı ayda yaşanan iki kazayla gündeme gelen Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarına yönelik ambargo giderek genişliyor.

© REUTERS / Maxim Shemetov Onlarca ülke Boeing 737 MAX 8'in uçuşlarını askıya aldı

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Boeing 737 Max 8 yolcu uçaklarının güvenli çalışmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınıncaya kadar uçuşlarının durdurulduğu ve hava sahasına girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

Hindistan daha önce, 1000 saat uçuş tecrübesi olmayan pilotların bu uçakları kullanmasını yasaklamıştı.

Öte yandan Asya kıtasındaki bölgesel uçuşlar için önemli bir aktarma merkezi işlevi gören Hong Kong da söz konusu uçaklara hava sahasını kapattığını duyurdu. Mısır da uçaklara ambargo uygulayacağını duyurdu.

LİSTE GİDEREK BÜYÜYOR

Söz konusu modelin uçuşlarını askıya alan veya yasaklayan bazı ülkeler şöyle: Avustralya, İngiltere, Brezilya, Çin, Arjantin, Cayman Adaları, Etiyopya, Malezya, Endonezya, Singapur, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Vietnam, Norveç, Almanya, Fransa, Hollanda.

THY YASAKLADI, ABD ŞİMDİLİK BEKLİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) talebi doğrultusunda, Türk Hava Yolları da (THY), filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı almıştı.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), Etiyopya'daki uçak kazasından sonra "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçakların, tüm uçuşlarının Avrupa'da bugünden itibaren askıya alındığını duyurmuştu.

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Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise şu an için Boeing 737 MAX 8'lerin uçuşlarının durdurulmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmişti.

SON ALTI AYDA İKİ ÖLÜMCÜL KAZA

© REUTERS / Baz Ratner Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü: Kurtulan olmadı

Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı Pazar günü kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü ve uçaktaki 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing modeli kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.