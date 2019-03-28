Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin

© AA / Yassine Gaidi Arap Birliği, ABD'nin Golan Tepeleri kararına karşı hemfikir

ABD'nin Golan kararının ardından Suriye'nin talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hem Washington'a hem de Tel Aviv'e tepkiler gündeme geldi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail'i kast ederek, "Onlara Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini verebilirsiniz örneğin, neden olmasın? Güney Karolina harika bir toprak parçası. Bu nedenle, eğer yönetiminiz İsrail desteğine sahip olmayı gerçekten istiyorsa İsrail'e birkaç eyalet verin" ifadelerini kullandı.

'KARŞILIKLI ÇIKAR' VURGUSU

© Sputnik / Valeriy Melnikov Rusya: ABD’nin Golan Tepeleri kararı savaşa yol açar

Caferi, Trump yönetimini ABD'deki İsrail lobisini memnun etmeye çalışmakla suçladı. Caferi aynı zamanda bu kararın, yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla köşeye sıkışan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelecek ay yapılacak seçimlerdeki şansını artırdığını söyledi.

"İkiyüzlülük sayesinde ya da seçim oyununda maşa olarak bu toprağın bir gün size ati olacağını düşünerek kendinizi yanıltmayın" diyen Beşar Caferi, Golan Tepeleri'nin ‘en nihayetinde' ülkesine geri döneceğini belirtti.

BMGK, ABD VE İSRAİL'İ MEMNUN ETMEDİ

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

BMGK'nin, İsrail'in 1981'de Golan Tepeleri'ni ilhak etmesinin ardından aldığı 497 sayılı ilk karar, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi kullanılıyor.

ABD de BMGK'de tek taraflı Golan Tepeleri kararıyla yalnız kalırken, Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti.