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03:09 05 Nisan 2019
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    Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı düştü

    Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8'in kaza raporu yayınlandı: 925 kilometre hızla yere çakılmış

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    Dünya
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    Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan ve 157 kişinin öldüğü kazada, yere çakılan uçağın süratinin saatte 925 kilometre olduğu ortaya çıktı.

    Boeing'den '737 Max' açıklaması
    © REUTERS / Willy Kurniawan
    Boeing, 737 MAX kazalarının sorumluluğunu üstlendi: Hayatını kaybedenler için üzgünüz
    Etiyopya Uçak Kazası Soruşturma Bürosu, uçağın karakutusundan elde edilen veriler üzerine hazırlanan ön raporun tam metnini yayımladı. 33 sayfalık raporda, uçakta kaza öncesinde yaşananlara anbean yer verilirken, pilotların 6 dakikalık yolculuk boyunca aşağı doğru çakılan uçağın burnunu 3 kez havaya kaldırmaya çalıştığı aktarıldı.

    Uçakta hücum açısı (AOA) sensörlerinin hatalı veri verdiği ve uçuş esnasında pilotun uçağı idare etmesini kolaylaştırmaya yarayan ayar fletnerlerinin çalışmadığı kaydedilen raporda, uçağın düşmesinden saniyeler önce ulaştığı hızın ise saatte 925 kilometreye ulaştığına yer verildi.

    Pilotlarla ilgili detayların da bulunduğu raporda, toplam 8 bin 122 saatlik uçuşu olan kaptan pilotun Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarla 103 saat uçtuğu, toplam 361 saat uçuşu olan yardımcı pilotun ise bu tip uçaklarla 56 saatlik uçuş tecrübesine sahip olduğu kaydedildi.

    Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, bugün rapora ilişkin yaptığı basın toplantısında, kontrolün kaybedilmesinin nedeninin açıkça kazaya karışan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarda bulunan "kontrol edilebilirlik" sorunu olduğunu dile getirmişti.

    DÜNYADA BOEING 737 MAX 8 KRİZİ

    ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a Boeing soruşturması
    Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

    Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

    Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

    ABD'li uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımı için güncelleme duyurusu yapmıştı. Firma, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin, uçakların yunuslama istikrarını desteklemek amacıyla tasarlanan MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemenin tamamlandığını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Rapor, Uçak kazası, Boeing 737 Max 8, Boeing, Etiyopya
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