Assange’ın babasından Avustralyalı yetkililere çağrı: Evine geri getirilmeli

Bir senatör ile üst düzey bir dışişleri yetkilisinin bu konuda görüşme yaptıklarını söyleyen Shipton, “Avustralya Başbakanı ve Dışişleri Bakanlığı, bu konuda bir şeyler yapmalı. Herkesin tatmin olacağı bir çözüm bulunabilir. Senatör ve Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi, Julian’ın Avustralya'ya iadesi konusunda görüşme yaptı” açıklamasında bulundu.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise daha önce Assange'ın bir Avustralya vatandaşı olarak elçilik desteği alabileceğini, ancak ‘özel bir muamele’ görmeyeceğini belirtmişti.
Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da kanıtlayan çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.
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