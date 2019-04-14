Assange’ın babasından Avustralyalı yetkililere çağrı: Evine geri getirilmeli

© AP Photo / Carlo Allegri Oliver Stone: Assange, insanlık adına büyük bir iş çıkardı

SBS News’in aktardığına göre Assange'ın babası John Shipton, Avustralyalı yetkililere seslenerek oğlunun Avustralya vatandaşı olması nedeniyle evine geri getirilmesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

Bir senatör ile üst düzey bir dışişleri yetkilisinin bu konuda görüşme yaptıklarını söyleyen Shipton, “Avustralya Başbakanı ve Dışişleri Bakanlığı, bu konuda bir şeyler yapmalı. Herkesin tatmin olacağı bir çözüm bulunabilir. Senatör ve Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi, Julian’ın Avustralya'ya iadesi konusunda görüşme yaptı” açıklamasında bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise daha önce Assange'ın bir Avustralya vatandaşı olarak elçilik desteği alabileceğini, ancak ‘özel bir muamele’ görmeyeceğini belirtmişti.

© AP Photo / Matt Dunham Ekvador'dan Assange ile bağlantılı bilgisayar programcısına gözaltı

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme ve ABD'nin iade talebi" çerçevesinde tutuklanmıştı.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da kanıtlayan çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.