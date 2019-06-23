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    Venedik Belediye Başkanı'ndan UNESCO'ya çağrı: Bizi kara listeye alın

    © Fotolia / Iakov Kalinin
    Dünya
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    İtalya'nın Venedik kentinde yıllardır süren dev yolcu gemileri sorununa hükümetin çözüm getirememesi üzerine Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, UNESCO'ya kentin 'kara listeye' alınması çağrısı yaptı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Venedik sakinleri ve çevre örgütleri, kentin kanallarının hassas altyapısını ve ekolojik dengesini bozdukları gerekçesiyle cruise gemilerinin yasaklanmasını talep etse de merkezi yönetimden bekledikleri desteği görememekten şikayetçi.

    Dünyanın en güzel şehirleri
    © Fotolia / Jenifoto
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    Son olarak 2 Haziran'da, 274 metrelik bir yolcu gemisinin rıhtıma ve bir feribota çarparak 4 kişinin yaralanmasına yol açması üzerine tartışma yeniden alevlenmişti.

    Venedik Belediye Başkanı Brugnaro, bu olayın ardından da hükümetin herhangi bir adım atmamasından şikayet ederek, dünya mirasları kara listesine alınma talebini yazılı olarak UNESCO'ya (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ileteceğini açıkladı.

    Bir radyo kanalına konuşan Belediye Başkanı, "Venedik tehlike altında bir kent, kendimizi tehlikede hissediyoruz" dedi. Brugnaro, özellikle Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli'ye sert eleştiriler yöneltti ve "Bakan Toninelli'ye artık güvenmiyorum. Hayatımda böyle kibirli birini görmedim. Bakan'ın fikirleri bizimkinden farklı olabilir, buna itirazımız yok ama fikirlerini bize de söylese iyi olur" diye konuştu.

    Koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nden olan Bakan Toninelli ise Venedik'le ilgili projelerin teknik analizlerinin yapılmakta olduğunu ve ardından projelerin halkın oylamasına sunulacağını söyledi.

    Toninelli, Venedik Belediye Başkanı'na da "polemik ve hakaretlere son vermesi" çağrısı yaptı. Büyük yolcu gemilerinin, kanallarla çevrili Venedik'in hassas altyapısına zarar vererek kentin geleceğini tehlikeye attığı uyarıları yıllardır yapılıyor. Dev cruise gemilerinin Venedik'e yanaşmasına karşı çıkan örgütler, bu gemilerin lagünde zemin erozyonuna, hava ve su kirliliğine yol açmalarının yanı sıra sürdürülemez bir kitlesel turizm türünü de teşvik ettiğini vurguluyor.

    UNESCO'ya bağlı Dünya Mirası Komitesi de lagün yatağındaki erozyonun endişe verici olduğunu belirtmiş ve İtalya'yı, büyük gemi ve tankerlerin lagüne girişini yasaklamaya çağırmıştı. Örgüt, gerekli önlemler alınmazsa Venedik'in "tehlike altındaki yerler" listesine alınabileceği uyarısında bulunmuştu. UNESCO, İtalya'ya önlem alması için ilk aşamada 2017 yılına kadar süre tanımış, ardından bu süre 2021'e kadar uzatılmıştı.

    Finans gazetesi Il Sole 24 Ore'nin yayımladığı bir araştırmaya göre Venedik'e yanaşan cruise gemilerinin ekonomiye katkısı yılda 400 milyon euronun üzerinde. Yolcu gemilerinin Venedik merkezinden uzaklaştırılması halinde bu gelirin azalmasından endişe ediliyor.

    Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Venedik'in karşı karşıya olduğu bu sorunu Venedik Bienali sırasında sergilediği resimlerle gündeme getirmişti.

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    Etiketler:
    UNESCO, Venedik, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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