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    Kanada gizli servisi Soğuk Savaş yıllarına ait arşiv belgeleri imha etmiş

    © AFP 2019 / Don Emmert
    Dünya
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    Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi’nin, yakın tarihe ait belgelerin bulunduğu birçok dosyayı imha ettiği ortaya çıktı.

    Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’in haberine göre, kısa adı CSIS (Canadian Security Intelligence Service) olan Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi’nin arşivlerinde yer alan ve şu anki Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun babası ve eski başbakanlardan Pierre Trudeau’nun dönemine ait olan dosyalar imha edildi.

    ABD ordusu
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
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    Habere göre Kanada resmi haber ajansı Canadian Press, Pierre Trudeau dönemine ait Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Skandalı’na ait dosyayı talep etti. Ajansa verilen cevapta, arşivlerinde Trudeau dönemi dosyalarının bulunmadığı ve kayıtların 30 Ocak 1989'da imha edildiği bildirildi.

    Ajansın haberine göre CSIS, arşivindeki dosyaları Kanada Ulusal Savaş Arşivi’ne devretmek yerine, ‘’yasal yetersizliği’’ gerekçe göstererek ortadan kaldırdı. Haberde Kanada Gizli Servisi’nin, yasal gereklilik olmaması halinde arşivdeki dosyaları imha etmesi yetkisi bulunduğu ve yapılan işlemin de buna dayandığı kaydedildi. Bireyler hakkındaki güvenlik kayıtlarının, bir kişinin ölümünden 20 yıl sonra Bilgi Edinme Yasası kapsamında ifşa edilmeye uygun hale geleceği belirtilen haberde, o zamana kadar bu şekilde bir dosyanın varlığının bile gizlilik gerektirdiği ifade edildi. Pierre Trudeau’nun 28 Eylül 2000 yılında öldüğüne işaret edilen haberde, dosyaların sadece bu nedenle dahi henüz koruma altında olması gerektiği bildirildi.

    'KANADA TARİHİNE KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ'

    Ülkedeki tarihçiler arasında büyük hayal kırıklığına neden olan kararın, ülkenin en önemli olaylarının yaşandığı tarih dilimini içine aldığına işaret edildi. Kanada’nın güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesinde uzun yıllar çalışan Steve Hewitt, ‘’Bu Kanada tarihine karşı işlenmiş bir suçtur’’ değerlendirmesinde bulundu.

    Haberde, Pierre Trudeau’nun 15 yıl 164 gün süren başbakanlığına ait dönemin, Soğuk Savaş yıllarını da içine aldığı, birçok casusluk skandalının ve güvenlik olayının yaşandığı ve çözüme kavuşturulduğu önemli bir zaman dilimi olduğu kaydedildi.

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    Etiketler:
    Gizli belge, Soğuk Savaş, gizli servis, Kanada
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