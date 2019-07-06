Gürcistan Ekonomi Bakanı Turnava: Rusya ile pragmatik ilişkilere sahip olmamız ülkemize fayda sağlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus havayolu şirketlerinin 8 Temmuz'dan itibaren Gürcistan'a uçak seferleri (ticari uçuşlar dahil) düzenlemesini geçici olarak yasaklaması bağlamında iki ülke ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Turnava, "Ekonomik açıdan ne kadar güçlü olursak, Rusya da dahil ekonomik, pragmatik ilişkiler yürüteceğimiz ülkelerin sayısı ne kadar fazla olursa, bizim için o kadar iyi olur" dedi.

İki ülke halkları arasında normal ilişkiler bulunmasının ve Ruslar da dahil daha fazla turist ağırlamanın özel önem taşıdığına işaret eden Turnava, "Rusyalı turist, Gürcistan'da para harcayıp ekonomimize katkıda bulunmanın yanı sıra ülkemiz hakkında güvenilir ve gerçek bilgi taşıyor" diye ekledi.

Rus lider, Gürcistan'a düzenlenen uçak seferlerinin 8 Temmuz'da geçici olarak durdurulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Putin, tur operatörleri ve acentelerine uçuş yasağının geçerli olacağı dönemde Gürcistan'a tur satışlarından kaçınmayı tavsiye etmişti.