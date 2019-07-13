Roger Waters'tan Twitter'a tepki: 'Büyük Birader' sensin, düşünce polisinin bir kolusun

T24'ün haberine göre Waters, yayınladığı videoda Assange'ın bir basın özgürlüğü kahramanı olduğunu söyledi ve ekledi, "Twitter, hep şüpheleniyorduk, artık eminiz; sen 'Büyük Birader'sin. Sen düşünce polisinin ve baskıcı güçlerin bir kolusun. Basın, ifade ve büyük ihtimalle bütün özgürlükleri bastırmak istiyorsun".
Kapatılan Unity4J hesabı Assange'a destek etkinlikleri ve organizasyonları hakkında bilgi veriyordu.
Why @jack ? - "Top Assange Defense Account Deleted By Twitter" https://t.co/b2AKkb8F5U pic.twitter.com/LqvsovOtfE— Roger Waters (@rogerwaters) July 13, 2019
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