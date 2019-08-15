Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti

Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuyu görüşmek üzere toplantı istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinden Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir adımının BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesini istedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantının cuma günü kapalı oturumda yapılması, bekleniyor.

Pakistan da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne konunun ele alınması için 3 mektup göndermişti.

Hindistan'ın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinin ardından bölgenin içinde bulunduğu durum ve geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.

Bölgeye özel statü tanıyan maddenin iptal edildiği günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.

Hint yetkililer, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunurken, uluslararası basın bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.