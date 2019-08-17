Gürcistan ile ABD, üç yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalayacak

ABD'nin askeri ataşesi Stepani Begli ile bakanlıkta görüştükten sonra basına açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "Gürcistan ve ABD yakın gelecekte üç yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalayacaktır. ABD'nin bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdiği başarılı politikasını gelecek yıllarda Albay Stefani Begli ve ekibi ile esaslı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu, her şeyden önce bizim savunma yeteneklerimizi artırıyor" dedi.Geçtiğimiz ay Karadeniz'de yapılan Sea Breeze 2019 tatbikatında Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova dahil olmak üzere 19 ülkenin katılmış, tatbikatta 32 gemi, 24 uçak ve 900'dan fazla deniz piyade askeri hazır bulunmuştu.