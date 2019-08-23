Huawei'nin sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandı

Çin'in teknoloji devi Huawei’nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) olan kızı Meng Wanzhou'nun Kanada'da tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Meng Wanzhou'nun, geçen yılın aralık ayında Kanada’nın Vancouver Havalimanı’nda, tutuklanma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Güvenlik Kamerası görüntülerini Kanada mahkemesiyle paylaşan Meng Wanzhou'nun avukatı, 47 yaşındaki müvekilinin yasadışı bir şekilde gözaltına alındığını ve sınır ajanları tarafından 'gizli bir soruşturma' kapsamında sorgulandığını ispatladığını söyledi.

ABD’nin talebiyle geçen yıl Kanada'da gözaltına alınan Wanzhou, ABD’nin İran yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı.

Meng, ABD-Çin arasında gerilime neden olurken, daha sonra 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı. Meng, serbest bırakıldıktan sonra Kanada hükümetine, ‘medeni haklarının ağır ihlali’ gerekçesiyle dava açmıştı.