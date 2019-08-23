Huawei'nin sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandı

Meng Wanzhou'nun, geçen yılın aralık ayında Kanada’nın Vancouver Havalimanı’nda, tutuklanma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Huawei'nin sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandıhttps://t.co/zFFRHdnNB4 pic.twitter.com/W62gYWZENb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2019
ABD’nin talebiyle geçen yıl Kanada'da gözaltına alınan Wanzhou, ABD’nin İran yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı.
Meng, ABD-Çin arasında gerilime neden olurken, daha sonra 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı. Meng, serbest bırakıldıktan sonra Kanada hükümetine, ‘medeni haklarının ağır ihlali’ gerekçesiyle dava açmıştı.
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