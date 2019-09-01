Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.
© AP Photo / Eric Gay
Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.
Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.
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