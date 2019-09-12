Facebook, Simonyan'ın hesabını askıya aldı

Twitter hesabından açıklama yapan Sputnik ve Russia Today’in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Facebook hesabının askıya alındığını duyurdu. Simonyan açıklamasında ''Facebook'ta engellendim. Nedenini öğrenmeye çalışacağım ve bu arada özgür internet, ifade özgürlüğüyle ilgili şeyler hakkında kafa yoracağım'' ifadelerini kullandı.

Меня забанили на Facebook.

За что, почему - выясняем.



А я пока помедитирую о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 12, 2019

RT’den yapılan açıklamada, “Genel Yayın Yönetmenimiz Margarita Simonyan’ın Facebook hesabına, ‘topluluk standartlarının ihlali’ gerekçesiyle 3 günlük engelleme uygulandı. Bu yasağa neyin sebep olduğunu anlamıyoruz. Sorumuzu Facebook’a gönderdik” dendi.

Simonyan, Facebook hesabının engellenmesini ‘sansür’ olarak nitelendirdi.

Sputnik’e konuşan Simonyan, “Amerikan sansürünün özgürce ve engelsiz uygulandığı bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal medyada yaşayan gençler bunu normal buluyor, daha büyük olanlar ve 'geçit törenini' yönetenler ise çoğu zaman bunun ne olduğunu anlamıyor. Bense sadece hüzünleniyorum” dedi.