İsviçre polisinin başlattığı akıma diğer ülkelerden polisler de katıldı: Tetris challenge

Zürih polisi tarafından 1 Eylül'de yapılan paylaşımda, "Eğer bir trafik devriye aracının içinde ne olduğunu hep bilmek istediyseniz buyrun" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, polis aracının içerisinde bulunan silah, trafik malzemeleri gibi büyün eşyaların düzenli bir şekilde dizildiği ve polislerin de malzemelerin yanına uzandıkları görüldü.
Zürih polisi basın sözcüsü Rebecca Tilen, The Guardian'a yaptığı açıklamada "Her pazar günü Instagram ve Facebook'ta polisin yer aldığı güzel veya komik bir fotoğraf paylaşıyorum. Son olarak, polis aracı içerisindeki malzemeleri yayarak fotoğraf çekme fikli aklımıza geldi, iki polis de katılmaya karar verdi ve söz konusu fotoğraf bir drone ile çekildi" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafın yayınlanmasının ardından ise ilk olarak Thusis itfaiyesi dahil olarak, malzemelerin birbirlerine uyumlu bir şekilde dizildiği bir fotoğraf paylaştı ve akım 'Tetris challenge' ismini aldı.
Tilen ayrıca, "Son derece mutlu olduk ve diğerlerini de bize katılmaya teşvik ettik. Başlayan akımı kurtarma hizmetleri, itfaiyeler ve diğer polis teşkilatları takip etti" dedi ve yaptıkları paylaşımın ardından takipçi sayılarında büyük bir artış yaşandığını kaydetti.
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A nemzetközi porondon már egy ideje hódít az az új kihívás mentősök, tűzoltók és rendőrök körében, ami Magyaroszágon a Készenléti Rendőrség által készített fotóval most indul hivatalosan útjára. A képen egy bevetési és dokumentációs feladatok ellátására alkalmas eszközökkel felszerelt járőrautó látható. A kihívás nem is lehet teljes kihívott nélkül: a mi választásunk a Fejér megyei Autópálya Alosztályra esett. Hajrá, FMRFK, izgatottan várjuk, mit rejtenek a Ti járműveitek. #challange #tetrischallenge #policecars #missioncompleted #whatismycar #készenlétirendőrség #rendőrség #police #hivatás
Akıma Singapur sivil savunma güçlerinin de katılması üzerine, akım dünya çapına yayılmış oldu ve 'Tetris challenge'a Meksika, Tayvan ve Yeni Zelanda gibi ülkeler de dahil oldu.
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Aha... we've seen the latest online trending #TetrisChallenge where netizens from other countries get a look at their respective emergency responders' sprawl of equipment and guess what, we in The Life Saving Force simply could not resist sharing with you what we have too! By the way, remember, every non-emergency call made to 995 could delay our response to life-threatening emergencies. #995ForEmergenciesOnly 📸: Sengkang Fire Station
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#我們最萌的警犬隊也來開箱囉~ 知道我們警犬隊都用甚麼裝備訓練及出勤嗎? 一起來猜看看吧！ #警察開箱挑戰 #tetrischallenge 感謝 臺中市刑大 提供警犬隊照片
Para este 15 de Septiembre 2019 #TetrisChallenge #TetrisChallengeMexico un Fraternal Saludo¡¡ @DavidLeonRomero @rescateurbanomx @alertasurbanas @SASEMEP_IPN pic.twitter.com/BEGMwviMLy— Alex Carmona (@Alexcarmonar) September 15, 2019
Para este 15 de Septiembre 2019 #TetrisChallenge #TetrisChallengeMexico un Fraternal Saludo¡¡ @DavidLeonRomero @rescateurbanomx @alertasurbanas @SASEMEP_IPN pic.twitter.com/BEGMwviMLy— Alex Carmona (@Alexcarmonar) September 15, 2019
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