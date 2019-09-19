Rus yetkili: Riyad'ın ABD sayesinde kurduğu en güçlü hava savunma sistemi petrol tesislerine saldırıyı önleyemedi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef alan saldırıları 'verimliliğin düşük olması' nedeniyle önleyemediğini belirtti.
Suudi Arabistan'ın ABD'den milyarlarca dolarlık silah sistemleri almasına rağmen petrol tesislerini koruyamaması, Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve radarlarıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.
'EN GÜÇLÜ SİSTEM SUUDİ ARABİSTAN'DA'
Rus basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Bakanlığı kaynağı, Suudi Arabistan'da ABD sayesinde bölgedeki en güçlü hava savunma sisteminin kurulduğunu belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" açıklamasını eleştirdi.
Kaynak, "Eğer saldırıya uğrayan tesisi dolaylı olarak koruyan sadece bir Patriot kompleksi söz konusu olsaydı, Pompeo'nun gerekçesi kabul edilebilirdi. Ancak Suudi Arabistan'da, özellikle de kuzey bölgesinde, ABD sayesinde son yıllarda bölgenin en büyük hava savunma sistemi kuruldu" dedi.
"Suudi Arabistan'ın kuzey sınırı Patriot sistemi kapsamındaki 88 fırlatma mekanizmasıyla korunuyor. Bunların 36'sı PAC-2 paketine, 52'si de en yeni PAC-3 paketine sahip. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyılarında Aegis sistemi ve 100 SM-2 güdümlü füzesiyle donatılmış ABD Donanması'na ait üç savaş gemisi görev yapıyor" diye devam eden kaynak, "Nasıl bu kadar güçlü bir hava savunma sistemi onlarca İHA ve kruz füzesini durduramadı?" sorusunun akıllara geldiğini vurguladı.
Rus kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada yalnızca bir neden olabilir: ABD tarafından övülen Patriot ve Aegis sistemleri, açıklanan özelliklere uygun değil, küçük boyutlu hava hedeflerine ve kruz füzelerine karşı verimlilikleri düşük. Sistemler, kapsamlı bir hava saldırısını püskürtmeye hazır değil."
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifa seyir füzelerini ya da insansız hava araçlarını (İHA) neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" savunmasını yapmıştı. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtmişti.
Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot taburu bulunuyor.
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