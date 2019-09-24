Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de resmi temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdürüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmî temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüştü. pic.twitter.com/QJpBKLakil — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 23, 2019

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEY BAŞKANI KOMSİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta resmî temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile görüştü. pic.twitter.com/0FvydD9asU — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 23, 2019

​Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü. Resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü. pic.twitter.com/W5LMcTU4h3 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 23, 2019

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştü. pic.twitter.com/PWGHqt6c36 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 23, 2019

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.