Erdoğan'ın BM'deki konuşmasına Mısır'dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, Erdoğan’ın iddialarını ‘temelsiz’ diye niteledi ve bu ifadelerin görünürde adaleti savunduğunu ancak gerçekte Türk ulusuna saygı duymaktan başka bir şey yapmayan Mısır halkına olan nefretini yansıttığını savundu.
Hafız, ‘Erdoğan’ın bölgedeki terörizme sponsor olması ve Türk halkının haklarına yönelik ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda bu açıklamaların ironik olduğunu’ belirtti.
Sözcü, Erdoğan’ın geçmişte Müslüman Kardeşler’e siyasi destek verdiğini de hatırlattı.
'DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKİYOR'
Bununla da kalmayan Hafız, ‘Erdoğan’ın suçlamalarının absürt olduğunun su götürmez kanıtı’ dediği ve yönetimi tarafından işlenen, artık saklanamayan bir dizi ihlali de sıraladı.
Hafız tarafından vurgulanan ihlaller arasında, siyasi tutuklulardan görevden uzaklaştırılan akademisyenlere, tutuklu gazetecilerden rekor seviyelere gelen iltica başvurularına pek çok madde yer aldı.
NE DEMİŞTİ? SALONU NEDEN TERK ETMİŞTİ?
Erdoğan, liderlerin katıldığı yemekte de ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Lideri Sisi'yi görünce yemeğe katılmaktan vazgeçmişti.
İktidardan indirildiği 2013 yılından beri tutuklu bulunan Muhammed Mursi, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında 67 yaşında hayatını kaybetmişti.
Mısırlı yetkililer, Mursi'nin kalp krizi sonucu öldüğünü açıkladı ancak ailesi ve Mursi yanlıları, yetkilileri ‘kasıtlı bir şekilde müdahale etmemekle’ suçluyor.
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