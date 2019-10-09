Twitter, 'Mahvolursun Trump' etiketini kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye yönelik tehditlerinden sonra açılan 'Mahvolursun Trump' etiketi Twitter’dan kaldırıldı. Twitter, “Bu ifade trendlerde gözükmemeliydi. Bu hata için özür dileriz” açıklamasını yaptı.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın bu açıklamalarının ardında ‘Mahvolursun Trump' etiketi açılmıştı ve trendler arasında girmişti.

‘BU HATA İÇİN ÖZÜR DİLERİZ’

Washington Examiner’e açıklama yapan Twitter sözcüsü, “Bu ifade trendlerde gözükmemeliydi. Bu hata için özür dileriz. Zaman zaman bazı içeriklerin trendler arasına girmesini engelleriz ve biz bunu bu trend için de yaptık” dedi.