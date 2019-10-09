Meksika'da öfkeli halk, seçim vaadini yerine getirmeyen belediye başkanını yollarda sürükledi

Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletindeki Las Margaritas’da yaşanan olayda verdiği sözü tutmamakla suçlanan Belediye Başkanı Jorge Luis Escandon Hernandez, yerel çiftçiler tarafından zorla ofisinden çıkarıldı. Ellerinden kamyonetin arkasına bağlanan Hernandez metrelerce sürüklendi. Olay anına dair görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.
#Enterate Circula en redes video en el que pobladores del ejido Santa Rita en el municipio de #LasMargaritas, #Chiapas, suben en una camioneta al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández. Los motivos es porque no ha cumplido lo prometido en campaña. pic.twitter.com/Yywx2exGAC— Tabasco Al Minuto (@Tabalminutomx) October 8, 2019
Polisin müdahale etmesiyle serbest bırakılan Hernandez’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı ayrıca bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.
Hernandez, gözaltına alınan kişilere adam kaçırma ve cinayete teşebbüs davası açacağını açıkladı.
UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral pic.twitter.com/ptdP7g2w92— Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 8, 2019
İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRUYOR
Meksika’da yerel siyasetçilerin uyuşturucu kartelleri tarafından ‘işbirliğini reddetme’ gerekçesiyle hedef alınmasına dair olaylara sık rastlanıyor. Ancak politikacıların seçim vaatleri nedeniyle saldırıya uğraması nadir görülüyor.
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