Poklonskaya: Türkiye'de hiç kimse Kırım'ın statüsünü sorgulamadı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul sırasında Kırım'ın statüsüyle ilgili bir soru yöneltmediğini söyledi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'da düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu Üçüncü Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Heyette Kırım milletvekilleri Natalya Poklonskaya ile Ruslan Balbek yer aldı.

Sputnik'e konuşan Poklonskaya, "İstanbul ziyaretimiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sıcak şekilde kabul edilmemiz, ülkelerimizin stratejik partnerler olduğunu gösteriyor. Türkiye, Pakistan, Afganistan, Çin parlamentolarından meslektaşlarımızın 'Kimin Kırım'ı?' şeklinde sorularının olmadığını görmek hoşuma gitti. Kırım ve Sivastopollü temsilciler ülkemizi şeffaf bir şekilde ve gururla temsil etti ve bu yalnızca konferans katılımcılarında hayranlık uyandırdı" dedi.

Poklonskaya, Rusya ve Türkiye dahil farklı ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve pekiştirilmesinin barış ve istikrarın anahtarı olduğunu, egemen devletlerin politikacıları arasında yapıcı diyalog kurulmasının bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Poklonskaya, Rus heyetinde yer alan Kırımlı temsilcilerin Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğini söylemişti.