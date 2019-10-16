Kuzu'nun düğün sahiplerine 'terör' sözü 'eleştiri' sayıldı

Kuzu hakkında vermiş olduğum suç duyurusu bakın ışık hızıyla nasıl sonuçlanmış! Neymiş savcı bana ve tüm aileme terör örgütü mensubu demesini ‘ifade özgürlüğü’ kampsamında değerlendirilmiş ve SORUŞTURMAYA YER YOK denilmiş! pic.twitter.com/qLh2e1dAwy