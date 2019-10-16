Kuzu'nun düğün sahiplerine 'terör' sözü 'eleştiri' sayıldı

Kuzu, “İmamoğlu, Batman’da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor” demiş, ardından özür dilemişti. CHP’nin kurultay delegesi Cihan Yaşar, Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
'AĞIR ELEŞTİRİ SAYILDI'
İstanbul başsavcılığı, 4 Eylül tarihli şikayeti karara bağladı. Savcılık, Kuzu hakkında dava açılmasına gerek olmadığına karar verdi.
Kuzu hakkında vermiş olduğum suç duyurusu bakın ışık hızıyla nasıl sonuçlanmış! Neymiş savcı bana ve tüm aileme terör örgütü mensubu demesini ‘ifade özgürlüğü’ kampsamında değerlendirilmiş ve SORUŞTURMAYA YER YOK denilmiş! pic.twitter.com/qLh2e1dAwy— Cihan Yaşar (@cihanyasar72) October 15, 2019
Yaşar’ın Twitter hesabından paylaştığı kararda, ifade özgürlüğünün ‘kırıcı, şok edici ve rahatsız edici’ sözler için de geçerli olduğu belirtilerek ‘Kuzu’nun sözlerinin, bütün halinde değerlendirildiğinde ağır eleştiri kapsamında kaldığı’ belirtildi,
Yaşar, karara itiraz edeceklerini söyledi.
Bize yapılınca İFADE ÖZGÜRLĞÜ halk yapınca TUTUKLA! Bu kanunlar mevkiye şahsa özel mi işleniyor? Tabiki itiraz edeceğiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz!— Cihan Yaşar (@cihanyasar72) October 15, 2019
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