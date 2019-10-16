Spiegel: ABD öncülüğündeki koalisyon, Türkiye'yle IŞİD hakkında istihbarat paylaşımını durdurdu

ABD'nin uluslararası koalisyon tarafından Suriye'de yürütülen IŞİD'le mücadele operasyonu hakkındaki istihbarat bilgi ve verilerini Türkiye'yle paylaşmayı durdurduğu ifade edildi.

Alman Spiegel Online'da yayınlanan habere göre ABD'nin kararı gereği Türkiye artık Katar'daki El Ubeyd Hava Üssü'nden uluslararası koalisyon tarafından IŞİD'le mücadele operasyonu hakkındaki istihbarat almıyor.

Spiegel, Türkiye'nin istihbarat verilerine erişiminin ABD'nin bölgeden çekilmesini müteakip Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'de askıya alındığını vurguladı.

Türk ordusunun uçak, uydu ve İHA'larla toplanan verileri Kürt güçlere yönelik harekatı planlamak için kullanabileceği endişesiyle böyle bir karar alındığını kaydeden Spiegel, "Pentagon'un bu adımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atılan bir tokat niteliğinde" diye ekledi.

Spiegel, Suriye ve Irak hava sahasında keşif uçuşları yapan Alman ordusunun Türkiye'ye duyulan güvensizlik nedeniyle Tornado uçaklarıyla elde ettiği görüntüleri artık koalisyonla paylaşmadığını da belirtti.

Bu arada Uzmanlar, ABD'nin bu kararla Türkiye'yi uluslararası koalisyondan fiilen çıkardığı görüşünü dile getirdi.