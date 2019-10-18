Kartel, El Chapo'nun oğlu için sokakları ateşe verdi, polis çekilmek zorunda kaldı

Ancak baskın ordu tipi ağır silahlar taşıyan kartel üyelerinin ortaya çıkmasıyla bir anda tersine döndü. Kartel mensupları yola barikatlar kurdu, araçları ateşe verdi ve güvenlik güçlerine ateş açmaya başladı. Çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçleri, can kaybı yaşanmaması adına çareyi geri çekilmekte buldu ve Lopez’i de bıraktı.
#ULTIMAHORA— LaGaceta.me (@LaGaceta_me) October 17, 2019
Detienen al hijo de El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, lo que está ocasionando una fuerte balacera en #Culiacán #Sinaloa en esta ciudad pic.twitter.com/MjqqLsu3sx
Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, “Bölgede daha fazla şiddettan kaçınmak, personel ve sivil kayıpların önüne geçmek için Guzman olmadan geri çekilme kararı alındı” açıklamasında bulundu.
Meksika’da iki kez hapisten kaçan 'El Chapo' ABD’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo’nun ikinci evliliğinden dünyaya gelen dört oğlundan biri olarak bilinen 28 yaşındaki Lopez de ABD’de uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor.
El Chapo'nun en az altı çocuğu daha olduğu tahmin ediliyor.
El abogado de ‘El Chapo’ también confirmó que Ovidio Guzmán fue liberado.— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 18, 2019
“La familia está tranquila porque se comunicó con ellos para decirles que está bien y libre. La familia lo dio como perdido durante toda la tarde”. https://t.co/FJlIN7Jsjc
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