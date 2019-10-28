Venezüella lideri Maduro Bakü Bulvarı’nda dolaştı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bağlantısızlar Hareketi'nin 18. Zirvesi için geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sahil bulvarında dolaştı.

Maduro, Bağlantısızlar Hareketi'nin 18. Zirvesi için geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sahil bulvarında dolaşırken görüntülendi.

Azerbaycan haber portalı 1news.az’ın haberine göre Maduro’nun Bakü Bulvarı’nda yaptığı gezinti, Venezüella liderinin Twitter’daki resmi hesabından yayınlanan bir videoda görüntülendi.

Maduro geçen perşembe günü Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi'nin 18. Zirvesi’ne katılmak için Azerbaycan’a gelmişti.

Bağlantısızlar Hareketi'ne üç yıldır başkanlık eden Maduro, bu görevi 3 yıllığına Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e devretti.

Concluyó con éxito la XVIII Cumbre del MNOAL y nos sentimos orgullosos de que nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz, mantiene a Venezuela con un respaldo contundente de los pueblos del mundo. Estamos listos para retornar a la Patria, a trabajar para alcanzar nuevas victorias. pic.twitter.com/QERMZSAkpb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 26, 2019

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