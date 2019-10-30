Danimarka: Kuzey ülkeleri Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu kınıyor

Suriye’deki durumun kuzey ülkelerde derin endişe kaynağı olduğunu belirten Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, kuzey ülkelerinin Türkiye’nin Suriye’deki eylemlerini kınadığını ve durumun askeri değil politik yollarla çözümlenmesi gerektiğini savunduklarını kaydetti.

İsveç’in başkenti Stockholm’deki 71. Kuzey Konseyi Toplantısı’nda konuşan Kofod, “Biz, (Kuzey Konsey üyesi) beş ülke Türkiye’nin, Suriye’de gerilimi tırmandıran ve politik barış sürecini bozan operasyonunu şiddetle kınıyoruz. Suriye’deki durum derin endişe yaratıyor. Son haftaların olayları çok dramatikti. Türkiye’nin başlattığı operasyonu kınıyoruz. Sorunların askeri değil politik çözüm yolları var” dedi.

Barış Pınarı Harekatı’nın ardından İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye silah satışını durduran kararları ardından Danimarka da benzer bir kararın alınması için harekete geçmişti. Ancak Kofod, son bir buçuk yılda Türkiye’ye silah satışının yapılmadığını belirterek, yeni bir karar alınmasına gerek olmadığını söylemişti. Kofod, yeni silah satışının yapılmayacağını da ifade etmişti.