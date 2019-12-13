Ermenistan Başbakanı: ABD'nin soykırım kararı adalet ve hakikatin zaferidir

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıması kararını adalet ve hakikatin zaferi olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıması kararını ‘adalet ve hakikatin zaferi’ olarak nitelendirdi.

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ABD Senatosunun kararı adalet ve hakikatin zaferi. Dünyanın dört bir yanındaki Ermeni halkı adına bu dönüm noktası niteliğindeki karar için Kongre’ye derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.

This is tribute to the memory of 1.5 million victims of the first #Genocide of the 20th century and bold step in promotion of the prevention agenda.#NeverAgain — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) December 12, 2019

​Paşinyan, kararı ayrıca ‘20. yüzyıldaki ilk ‘soykırımın’ kurbanı 1.5 milyon kişinin anısına yönelik bir saygı ifadesi ve olanların tekrarlanmasını önlemek adına atılmış cesur bir adım’ olarak değerlendirdi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.