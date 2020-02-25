Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tüm yaş gruplarını etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün, Çin’de yeni koronavürüs salgınını araştırarak tüm yaş gruplarının bu hastalığı yakalama riski taşıdığını ortaya çıkardığı belirtildi.

Çin Devlet Sağlık Komitesi Koronavirüse Müdahale Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bu yeni bir patojendir. Bu yüzden hiçbir yaş grubunun yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı yok, herkes kolayca bu hastalığa yakalanabilir” dendi.

Pekin, Vuhan, Guangdong ve Siçuan’da araştırma yapan Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, yeni koronavürüse yakalananların ortalama yaşın 51 olduğunu tespit etti. Hastaların yüzde 77.8’i, yaşları 30 ilâ 69 arasında değişen kişiler.