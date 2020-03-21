NYT, Rusya’nın nasıl ekonomik krize dayanabileceğini anlattı

New York Times, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisini güçlendirdiğini ve streslere karşı daha dayanıklı hale getirdiğini yazdı.

Andrew E. Kramer imzalı yazıda, yaptırımların ve Rusya’nın buna yanıt olarak attığı adımların çelişkili bir şekilde Kremlin’i bu ayki olaylara, yani koronavirüs pandemisi ve petrol savaşı yüzünden küresel ekonominin alt üst olmasına hazırladığı kaydedildi.

Rusya yönetimi ve işletmelerinin izolasyona alıştığı ve bu durumun onlara bugünkü olaylara hazırlanma fırsatını verdiği ifade edilen yazıda, "Çöküşten uzak olan Rusya bu krizi büyük finansal rezervlerle giriyor: Büyük şirketleri neredeyse vergilerden muaf, ülkenin kendisi de özellikle tarım konusunda neredeyse kendine yeterli" ifadeleri yer aldı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Rus ekonomisi için büyük bir darbe olduğu kaydedilen yazıda, bu yüzden rublenin yüzde 20’lik değer kaybı yaşadığına işaret edildi.

Koronavirüs nedeniyle Rus ekonomisini daha da büyük bir darbenin beklediği, nedeninin de şirketlerin pandemi yüzünden çalışanlarını evlerinden çalışmaya izin vermesine zorlaması olduğu kaydedildi.

Ancak Kremlin’in bu aşamada biriktirdiği rezervleri devreye sokabileceğini ve ekonomisini teşvik etmek için sermaye piyasalarındaki finansman için mücadele etmek zorunda olmayacağı vurgulandı.

Yazıda, "Ekonomistler uzun yıllar boyunca Rus ekonomik politikasını aşırı muhafazakar olması nedeniyle eleştirmişti. Bu politika derin bir Rus inancını yansıtıyor gibi: İşler bugün ne kadar kötü yürürse yürüsün yarın daha da kötü olabilir. Şimdi, bu politika haklı görünüyor" denildi.