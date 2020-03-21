Letonya’da koronavirüs vakalarının çoğu 20-49 yaşları arasında

Koronavirüs vakasının son 24 saatte 13 kişi daha artarak 124’e ulaştığı Letonya’da hastaların çoğunun 20-49 yaşlarında olduğu belirtildi.

Letonya’daki koronavirüsle ilgili merkezin açıklamasına göre, ülkedekisayısı son 24 saatte 13 kişi daha artarak 124’e ulaştı. Hastaların çoğu ise 20 ilâ 49 yaşlarında.

Vakaların 36’sı 30-39, 30’u 20-29, 21’i de 40-49 yaş grubunda.

50-59 yaşlarındaki hasta sayısı 9, 60 ve üstü yaştaki hastaların sayısı ise sadece 7.

Ülkede 10-19 yaşındaki vaka sayısı 5’ken, 9 yaş altı vaka sayısı da 3.

Litvanya’da ilk ölüm

Diğer yandan 69 vakanın görüldüğü Litvanya’da risk grubu arasındaki, kronik rahatsızlıkları bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.