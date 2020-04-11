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    People wear protective masks due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Pattaya, Thailand March 27, 2020. Picture taken March 27, 2020. REUTERS/Soe Zeya Tun

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini geçti

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    Dünya
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    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (24)
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    Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 700 bini aştı.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 102 bin 787 kişi öldü ve virüs bulaşan 376 bin 615 kişi iyileşti.

    Kovid-19 nedeniyle Çin anakarasında 3 bin 339, Hong Kong'da 4, İtalya'da 18 bin 849, ABD'de 18 bin 761, İspanya'da 16 bin 81, Fransa'da 13 bin197, İngiltere'de 8 bin 958, İran'da 4 bin 232, Belçika'da 3 bin 19, Almanya'da 2 bin 736, Hollanda'da 2 bin 511, Brezilya'da 1074, Türkiye'de 1006, İsviçre'de 1002, İsveç'te 870, Kanada'da 569, Portekiz'de 435, Avusturya'da 319, Endonezya'da 306, Ekvador'da 297, İrlanda'da 287, Romanya'da 282, Cezayir'de 256, Hindistan'da 249, Danimarka'da 247, Meksika'da 233, Filipinler'de 221, Güney Kore'de 208, Polonya'da 181, Peru'da 169, Mısır'da 135, Dominik Cumhuriyeti'nde 126, Çekya'da 123, Norveç'te 113, Fas'ta 113, Japonya’da 99, İsrail'de 95, Rusya'da 94, Yunanistan'da 92, Macaristan'da 85, Arjantin'de 82, Kolombiya'da 80, Panama'da 74, Ukrayna'da 73, Pakistan'da 71, Sırbistan'da 71, Malezya'da 70, Irak'ta 70, Şili'de 65, Avustralya'da 54 ve Lüksemburg'da 54 kişi hayatını kaybetti.

    Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

    Worldometer'de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

    "ABD 503 bin 177, İspanya 158 bin 273, İtalya 147 bin 577, Fransa 124 bin 869, Almanya 122 bin 171, Çin 81 bin 953, İngiltere 73 bin 758, İran 68 bin 192, Türkiye 47 bin 029, Belçika 26 bin 667, İsviçre 24 bin 551, Hollanda 23 bin 097, Kanada 22 bin 148, Brezilya 19 bin 943, Portekiz 15 bin 472, Avusturya 13 bin 713, Rusya 13 bin 584, İsrail 10 bin 505, Güney Kore 10 bin 480, İsveç 9 bin 685, İrlanda 8 bin 089, Hindistan 7 bin 600, Ekvador 7 bin 161, Şili 6 bin 501, Norveç 6 bin 314, Avustralya 6 bin 292, Polonya 6 bin 88, Japonya 6 bin 5, Peru 5 bin 897, Danimarka 5 bin 819, Çekya 5 bin 735, Romanya 5 bin 467, Pakistan 4 bin 788, Filipinler 4 bin 428, Malezya 4 bin 346, Meksika 3 bin 844, Endonezya 3 bin 842, Suudi Arabistan 3 bin 651, BAE 3 bin 360, Lüksemburg 3 bin 223, Sırbistan 3 bin 105, Panama 2 bin 974, Finlandiya 2 bin 769, Tayland 2 bin 518, Katar 2 bin 512, Ukrayna 2 bin 511, Kolombiya 2 bin 473, Belarus 2 bin 226, Singapur 2 bin 108, Yunanistan 2 bin 11, Güney Afrika 2 bin 3,  Arjantin 1975, Mısır 1794, Cezayir 1761, İzlanda 1675, Hırvatistan 1495, Fas 1448, Moldova 1438, Yeni Zellanda 1312, Macaristan 1310, Estonya 1304, Irak 1279, Slovenya 1188, Litvanya 1026, Hong Kong 1001."

    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (24)
    Etiketler:
    Kovid-19, vaka, Ölü, Salgın, Koronavirüs, Çin, Dünya
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