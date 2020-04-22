Huawei, Everest tepesine 5G antenleri yerleştirdi

Huawei ile Çinli operatörler arasında imzalanan anlaşma kapsamında Himalaya Dağları'na 5G antenleri yerleştirilmesi için dev bir adım atıldı.
Webtekno'nun aktardığı habere göre, Çinli teknoloji deviyle operatörleri temsilen China Mobile mühendisleri, 19 Nisan günü dünyanın en yüksek dağı Everest'in iki ayrı seviyesine 5G antenleri yerleştirdi. Everest tepesine 5G antenleri yerleştirmenin iletişim alanında tarihi bir an olduğu düşünülüyor.
5 bin 300 metre ile 5 bin 800 metre rakımlı bölgelere yerleştirilen antenleri dağa çıkarırken yaşanan en büyük zorluk 8 tonluk malzemeyi dağa transfer etmekti. Toplamda beş 5G NSA ve SA anteni yerleştirilirken hız, bölgenin farklı noktalarında 1 Gbps'e kadar çıkabiliyor. Mühendislerin mücadelesinin ikinci aşaması, 25 Nisan günü başlayacak. Yeni hedef, 6 bin 500 metreye yeni bir anten yerleştirmek.
.@Huawei is aiding China's three telecom operators to build #5G base stations on Mount Everest, with the last of the three network hubs ready by April 25, the Shenzhen-based firm said on Weibo yesterday. pic.twitter.com/PG5JdjrKSC— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) April 21, 2020
150 kişi çalıştı
8 tonluk malzemeyi dağa taşımak için toplamda 150 kişi çalıştı. Bu işlem, zorlu coğrafi koşullar nedeniyle bir hayli güçtü. Bunun yanı sıra doğaya zarar vermemek gerekiyordu ancak Huawei zorlu koşullarda veri istasyonları yerleştirebilme yeteneğiyle biliniyor.
Everest'e 5G antenlerinin yerleştirilmesiyle birlikte Çin'in 5G teknolojisi ve kapasitesinde lider olduğunu tüm dünyaya gösterdiği belirtiliyor. Antenlerin Çin'in 5G hizmetinde dönüm noktası olduğu da kaydediliyor. ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret savaşlarının en önemli başlıklarından biri de Huawei'nin 5G teknolojisindeki öncü konumuydu.
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