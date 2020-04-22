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    Huawei, Everest tepesine 5G antenleri yerleştirdi

    © AP Photo / Niranjan Shrestha
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202004221041882099-huawei-everest-tepesine-5g-antenleri-yerlestirdi/

    China Mobile ve Huawei, iletişim alanında önemli bir adım atarak dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e 5G kapsama alanı sağlayacak antenleri yerleştirdi. Antenler, dağın 5 bin 300 ve 5 bin 800 metre rakımlı yerleştirildi.

    Huawei ile Çinli operatörler arasında imzalanan anlaşma kapsamında Himalaya Dağları'na 5G antenleri yerleştirilmesi için dev bir adım atıldı.

    Webtekno'nun aktardığı habere göre, Çinli teknoloji deviyle operatörleri temsilen China Mobile mühendisleri, 19 Nisan günü dünyanın en yüksek dağı Everest'in iki ayrı seviyesine 5G antenleri yerleştirdi. Everest tepesine 5G antenleri yerleştirmenin iletişim alanında tarihi bir an olduğu düşünülüyor.

    5 bin 300 metre ile 5 bin 800 metre rakımlı bölgelere yerleştirilen antenleri dağa çıkarırken yaşanan en büyük zorluk 8 tonluk malzemeyi dağa transfer etmekti. Toplamda beş 5G NSA ve SA anteni yerleştirilirken hız, bölgenin farklı noktalarında 1 Gbps'e kadar çıkabiliyor. Mühendislerin mücadelesinin ikinci aşaması, 25 Nisan günü başlayacak. Yeni hedef, 6 bin 500 metreye yeni bir anten yerleştirmek.

    150 kişi çalıştı

    8 tonluk malzemeyi dağa taşımak için toplamda 150 kişi çalıştı. Bu işlem, zorlu coğrafi koşullar nedeniyle bir hayli güçtü. Bunun yanı sıra doğaya zarar vermemek gerekiyordu ancak Huawei zorlu koşullarda veri istasyonları yerleştirebilme yeteneğiyle biliniyor. 

    © REUTERS / Aly Song
    '5G kullanıcı sayısı, 2025 yılında 2.6 milyara ulaşacak'
    Deniz yüzeyinden 8 bin 848 metre yüksekliğe sahip olan Everest'te 2013 yılından bu yana 4G kapsama alanı bulunuyor. Böylece dağcılar, üslerine HD video görüntüleri iletebiliyor. Mühendislerin, Everest'e 5G antenleri yerleştirmenin tehlikeli olacağını düşündüğü belirtiliyor. Ayrıca mühendislerin akıllarına, "İstikrarlı bir 5G şebekesini nasıl sağlayabiliriz?""Sert hava koşullarında 5G istasyonlarına elektrik tedarikini nasıl garanti altına alabiliriz?""Kabloların -20 derecede kopmamasını nasıl sağlayacağız?" gibi sorunların geldiği bilgisi veriliyor.

    Everest'e 5G antenlerinin yerleştirilmesiyle birlikte Çin'in 5G teknolojisi ve kapasitesinde lider olduğunu tüm dünyaya gösterdiği belirtiliyor. Antenlerin Çin'in 5G hizmetinde dönüm noktası olduğu da kaydediliyor. ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret savaşlarının en önemli başlıklarından biri de Huawei'nin 5G teknolojisindeki öncü konumuydu.

    Etiketler:
    Çin, Himalaya Dağları, 5G, Everest, Huawei
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