Facebook, Rus ve Çin devlet medyasını etiketlemeye başlıyor

Facebook, Rus, Çin ve diğer devlet kontrollü medyayı etiketlemeye ve yaz aylarından itibaren ABD'deki kullanıcıları hedef alan reklamları engellemeye başlıyor.

Sosyal medya devi Facebook, Rus Sputnik, İranlı Press TV, Çinli Xinhua News ve diğer devlet kontrollü mecraları etiketleme kararı aldı.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Müdürü Nathaniel Gleicher, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Facebook, Amerikan medyasını etiketlemeyecek, çünkü ülkedeki devlet medyasının bile editoryal bağımsızlığı var" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, düzenlediği günlük basın toplantısında, sosyal medyanın basın için yapay engeller oluşturmaması gerektiğini belirterek "Popüler sosyal ağın ideolojik önyargıları bir kenara bırakacağını ve her ülkenin medyasına karşı daha kabul edilebilir ve açık bir tutum sergileyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Facebook ayrıca, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde, ABD'deki kullanıcıları hedef alan devlet medyasının reklamlarının da engelleneceğini kaydetti.