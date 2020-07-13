Eski Azerbaycan Savunma Bakanı Gaziyev gözaltına alındı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre devlet karşıtı çağrılarda bulunmakla ve kamu kurumlarını ele geçirmekle suçlanan eski Savunma Bakanı Rahim Gaziyev gözaltına alındı.

Açıklamada, "12-13 Haziran'da sosyal ağlarda belirli bir amaç doğrultusunda provokatif ve gerçekleşme örtüşmeyen bilgi yayan eski Savunma Bakanı Gaziyev, vatandaşları ülke savunmasını zayıflatacak eylemlerde bulunma, kitlesel kargaşalar çıkarma ve kamu kurumlarını ele geçirme çağrısı yaptı" ifadelerine yer verildi.

Gaziyev'in Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 281 ve 282. maddesi uyarınca gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Devlet Güvenlik Servisi, Gaziyev'in gözaltına alınmasını Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilimle ilişkilendirdi.