Aliyev, Dışişleri Bakanı Mamedyarov'u görevden aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile sınırda gerilim başladığında makamında bulunmadığı için sert şekilde eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov'u görevden aldı. Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda son günlerde gerilim yeniden tırmanırken Bakü'de önemli bir görev değişikliği kararı alındı.

Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında eleştirdiği Mamedyarov'un görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre Aliyev, Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ceyhun Bayramov'u yeni dışişleri bakanı olarak görevlendirdi.

Mamedyarov, 2004 yılından bu yana Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Aliyev, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı iş yerindeydi. Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov’a sordum" sözleriyle Mamedyarov'un Ermenistan'la yaşanan gerilim sırasında görevi başında bulunmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.