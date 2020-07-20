BM: Azerbaycan-Ermenistan savaşı facia olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimin yükselmesinden ciddi bir şekilde tedirgin olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimi derin bir endişeyle takip ediyor. Her iki tarafı maksimum itidale çağırıyor. İki ülke arasındaki savaş facia olur” ifadesini kullandı.

Dujarric, her iki ülkenin yetkilileriyle iletişime geçerek gerilimi azaltma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.