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    Kanada’da bir kilise daha yetimlere cinsel istismardan mahkum oldu

    © AFP 2020 /
    Dünya
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    https://tr.sputniknews.com/dunya/202007301042556837-kanadada-bir-kilise-daha-yetimlere-cinsel-istismardan-mahkum-oldu/

    Kanada’nın Newfoundland-Labrador eyaletindeki St. John’s Roma Katolik Piskoposluk Kurumu, 1950’li yıllarda kiliseye ait yetimhanede kalan yetimleri istismar etmekten suçlu bulundu.

    Newfoundland-Labrador Eyalet Yüksek Mahkemesi’ndeki davada hakim, St.John's Roma Katolik Piskoposluk Kurumunun o yıllarda kiliseye ait olan Mount Cashel Yetimhanesi’nde yaşanan cinsel istismarlardan sorumlu olduğuna hükmetti.

    Şimdi 70’li ve 80’li yaşlarında olan ve o yıllarda yetimhanede yaşadıkları istismarlar sebebiyle dava açan 4 kişinin avukatı Geoff Budden, St.John Roma Katolik Piskoposluk Kurumunun dört müvekkiline toplam 2 milyon dolar ödemek zorunda olduğunu açıkladı.

    Kanada kamuoyuna 1980'li yıllarda yansıyan Mount Cashel Yetimhanesi’ndeki cinsel istismar olayları, Hughes Soruşturması olarak bilinen kamuoyu araştırması ile resmi kayıtlara geçti. Hughes Soruşturması sonunda sorumluların bir kısmı mahkum edilirken Mount Cashel Yetimhanesi de 1990'da kapatıldı ve binası 1992 yılında yıkıldı.

    Ülke tarihindeki en büyük istismar olayları yatılı kilise okullarında yaşandı

    Öte yandan Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı ise 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu 1996'da kapatılan yatılı kilise okullarında yaşandı.

    150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

    Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

    Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için, 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti. 

    Bu arada ülke genelindeki federal ve yerel mahkemelerin çoğunda, halen, kiliseler ile papazların istismarına ilişkin devam eden davalar bulunuyor.

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    Etiketler:
    çocuklara yönelik cinsel istismar, Kilise, Kanada
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