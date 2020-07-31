Putin’den Kurban Bayramı mesajı: Rusya’daki Müslümanların geleneklerini sürdürmesi kültürel çeşitliliği besliyor

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinde Kurban Bayramı’nı kutlayanları tebrik ettiği bir mesaj yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı, Kremlin Sarayı’nın internet sitesinde yayınlanan Kurban Bayramı mesajında, “Her bir Müslüman için çok önemli olan bu dini bayram dindarlık, adalet, hayırseverlik ve komşuya duyulan sevginin sembolüdür. Söz konusu değerler kutsal Kuran'ın temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.

Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам https://t.co/9PEdwjcWum — Президент России (@KremlinRussia) July 31, 2020

Rusya lideri Putin mesajına şöyle devam etti: “Asırlık İslam geleneklerini koruyarak müslümanlar ülkemizin kültür çeşitliliğine ve toplumdaki uzlaşının güçlenmesine çok büyük katkı sunmaktadırlar.”

💬 #Rusya Devlet Başkanı Vladimir #Putin’in #KurbanBayramı mesajı: “Müslümanlar, asırlarca İslam geleneklerini koruyarak ülkemizin kültürel çeşitliliğinin korunmasına, toplumda etnik gruplar arası uzlaşının güçlendirilmesine önemli katkıda bulunurlar”.

🔗 https://t.co/a6fE7o8r2t pic.twitter.com/pZrHZpWNhH — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 31, 2020

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