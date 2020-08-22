Belaruslu muhalif Tihanovskaya: Lukaşenko er ya da geç gidecek

Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerinde muhalif kanadın desteklediği aday olan Svetlana Tihanovskaya, yeniden lider seçilen Aleksandr Lukaşenko’nun er ya da geç bu makamdan gideceğini söyledi. Ayrıca ülkesinde seçimlerin yeniden düzenlenmesi halinde aday olmak istemediğini belirtti.

Tihanovskaya Reuters’a röportajında Lukaşenko’nun er ya da geç devlet başkanlığı makamından gideceğine inandığını söyledi. Tihanovskaya bu kanısını, ‘Belarus halkının artık Lukaşenko’nun kendilerine eskisi gibi davranmasına izin vermeyeceği’ fikriyle açıkladı.

Ayrıca Tihanovskaya, İngiltere ve Almanya dahil pek çok yabancı ülkenin liderlerinden telefon aldığını da belirtti ve onlardan tek istediğinin, ‘Belarus halkını desteklemeleri ve ülkesinin egemenliğine saygı göstermeleri’ olduğunu kaydetti.

Tihanovskaya daha önce bir soru karşısında Rusya’dan herhangi birinin kendileriyle iletişim kurmadığını söylemişti.

Bunun yanında, Tihanovskaya daha önce Belsat TV’de yayınlanan bir röportajında, Belarus’ta yeniden seçimler düzenlenmesi halinde aday olup olmayacağı sorulunca, olmayacağını söylemişti.

Tihanovskaya bir politikacı değil ve siyasete atılmak gibi bir amacının olmadığını söylüyor. Ancak politikacı olan eşi seçimler öncesinde hapse atılmıştı ve seçimlere katılamayacaktı. Bu nedenle Lukaşenko’nun rakibi olarak seçimlerde aday olan Tihanovskaya’nın seçim vaadi ise kazanması halinde ‘muhaliflerin de katılacağı adil seçimler düzenlenmesini’ sağlamaktı.

Eski bir İngilizce öğretmeni olan Tihanovskaya ülkesinde seçim sonuçları açıklanmasının hemen ardından Litvanya’ya gitti.