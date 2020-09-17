Navalnıy'ın ekibi: Navalnıy havaalanında değil otel odasındaki şişeden zehirlendi

Navalnıy'ın ekibi, zehirlendiği iddia edilen muhalif ismin nasıl 'zehirlendiğine' dair bir açıklama yaptı.
Navalnıy'ın Instagram hesabından bir video yayınlayan ekip, "Bu şişe, Navalnıy ve tüm çekim ekibimizin kaldığı Tomsk'taki otel odasından. Almanya'daki laboratuvar, iki haftalık sürenin ardından Tomsk'taki otel odasında bulunan şişede Noviçok izleri tespit etti" dedi.
Videoyu hazırlayanların Noviçok izlerinin sadece Navalnıy'ın numunelerinde değil, aynı zamanda derisinde ve şişesinde de bulunduğunu öne süren 4 Eylül tarihli Der Spiegel haberini doğrudan referans aldığı görüldü.
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Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.
Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.
Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.
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