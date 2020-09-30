Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ‘sahte haber’ suçlaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Sputnik’e açıklamasında, “Azerbaycan ordusunun bir dizi barılı askeri eylemleri ardından Ermenistan’ın askeri propaganda makinesi enformasyon alanında geniş çaplı provokasyon başlattı. Örneğin Ermeni tarafı, eski çatışmaların video kayıtlarını yeni gibi sunuyor. Amaç, başarısızlıklarını halka başarı olarak göstermek” ifadesini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Düşman cephede olsun enformasyon alanında olsun son çabalarını harcıyor, nefesi tükendi ve bu yüzden mümkün olan her şeyi savaşa atıyor, hatta fake haberleri ve yalanları” diye yazdı.