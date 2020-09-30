Paşinyan ve Ruhani Karabağ’daki durumu görüştüler

Ermenistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, “Telefon görüşmesi sırasında, İran Cumhurbaşkanı iki komşu ülke arasındaki gerilim ve devam eden silahlı çatışmalar ile ilgili endişelerini dile getirdi” dendi.

Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ’daki mevcut durum ve “Türkiye’nin doğrudan katılımı” hakkında bilgi verdiği aktarıldı.