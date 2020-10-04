MSB: Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:" Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı."

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2020

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