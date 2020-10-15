YouTube, Kovid-19 aşısıyla ilgili yanlış bilgi yayan içerikleri kaldıracak

ABD merkezli video paylaşım servisi YouTube, salgın konusundaki yanlış bilgi akışını engellemek için Dünya Sağlık Örgütü'yle veya yerel sağlık kuruluşlarıyla çelişen içeriklerin kaldırılacağını açıkladı.

YouTube’tan yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının ölüme veya kısırlığa neden olduğu iddialarına ilişkin içeriklerle birlikte, aşının içerisinde mikroçiplerin bulunduğunu iddia eden içeriklerin de bu kapsamda silineceği bilgisine yer verildi.

Bir YouTube yetkilisi tarafından Reuters'a yapılan açıklamada ise, yanlış bilginin yanında aşıya ilişkin geniş tartışmaları içeren içeriklerin ise kaldırılmayacağı belirtildi.

YouTube ayrıca, Şubat ayından bu yana koronavirüsle ilgili doğrulanmamış tedavi yöntemlerini teşvik eden, insanları tıbbi yardım almaktan caydıran veya sağlık yetkililerinin izolasyon veya sosyal mesafeyle ilgili yönergelerine açıkça itiraz eden 200 binden fazla tehlikeli veya yanıltıcı videoyu platformdan kaldırdığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dijital çözümler yöneticisi Andy Pattison da, Reuters'e yaptığı açıklamada DSÖ'nün içeriklerini ve koronavirüsle ilgili sorunlu içerikleri tartışma üzere haftalık olarak YouTube ekibiyle bir araya geldiklerini söyledi.