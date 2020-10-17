Azerbaycan, Ermenistan’ın S-300 sisteminin vurulduğu görüntüleri yayınladı

Azerbaycan, Ermenistan’a ait S-300 sisteminin vurulduğu görüntüleri yayınladı. Havadan ve uzaktan çekilen görüntülerde sisteme benzer nesneler, ardından da bütün alanı kapsayan büyük bir patlama görülüyor.

Bakanlık tarafından, videonun ne zaman çekildiğine, sistemlerin nerede olduğuna ve ne tür bir silahın kullanıldığına ilişkin bilgi verilmiyor.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’daki görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.