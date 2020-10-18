Azerbaycan 'Ermenistan'a ait Su-25 uçağını düşürdük' dedi, Erivan yalanladı

Açıklamada ayrıca vurulan uçağın Azerbaycan ordusunun güney Cebrail yönündeki mevzilerine saldırmaya çalıştığı kaydedildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Sputnik’e demecinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Ermenistan’a ait bir Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğü şeklindeki açıklamasını yalanladı. Stepanyan, “Bu bilgiler gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.
Dağlık Karabağ gerilimi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.
Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlalle suçladı.
Son olarak dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.
Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.
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