Azerbaycan 'Ermenistan'a ait Su-25 uçağını düşürdük' dedi, Erivan yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin bugün Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 saldırı uçağını daha düşürdüklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın hava savunma birlikleri 18 Ekim'de saat 12.30'da (TSİ 11.30) Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait bir Su-25 saldırı uçağını daha düşürdü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca vurulan uçağın Azerbaycan ordusunun güney Cebrail yönündeki mevzilerine saldırmaya çalıştığı kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Sputnik’e demecinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Ermenistan’a ait bir Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğü şeklindeki açıklamasını yalanladı. Stepanyan, “Bu bilgiler gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ gerilimi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlalle suçladı.

Son olarak dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.