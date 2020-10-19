Ermenistan’dan ‘Azerbaycan’a ait 5 İHA düşürdük’ iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stapanyan, yaptığı açıklamada "Bugün cephe hattındaki çatışmalar sırasında Savunma Ordusu’na ait hava savunma sistemleri, düşmanın 5 insansız hava aracını düşürdü" ifadelerini kullandı.

Today, in the result of hostilities in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone, the air defense units of the Defense Army shot down 5 enemy UAVs. pic.twitter.com/qJOvw9ATRw — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 19, 2020

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi ihlalle suçladı.

Son olarak dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın, fiilen ise Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.