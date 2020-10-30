Aliyev, Karabağ'da yeni köylerin özgürleştirildiğini duyurdu

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlı Azerbaycan ordusu Cebrayıl ilçesinde Hudaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı, Zangelan ilçesinde Aladin ve Vecneli, Kubatlı ilçesinde Kavdadık, Memer ve Mollalı köylerini özgürleştirdi” ifadesini kullandı.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 30, 2020

​Zangelan ilçesinin Vecneli köyü dağlarda Ermenistan sınırının hemen yanında yer alırken Aladin köyü Zangelan şehrinin kuzeyinde bulunuyor. Memer, Mollalı ve Kavdadık köyleri ise Kubatlı şehrinin de yer aldığı Bazarçay nehri boyunca yer alıyorlar.