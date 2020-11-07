'Abhazya’dan bir grup Ermeni gönüllü Dağlık Karabağ’a savaşmaya gitti'

Abhazya’nın dış ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ahra Avidzba, Ermenilerden oluşan bir grup Abhazyalı gönüllünün Dağlık Karabağ’a giderek Ermeni güçlerinin saflarında savaşa katılacağını söyledi.

Avidzba, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Dağlık Karabağ’a giden gönüllü grubunun Rusya’nın Soçi Havalimanı'nda çekilen fotoğraflarına yer verdi.

Fotoğraflarda, Avidzba ve Abhazya’nın Ermeni topluluğunun lideri Galust Trapizonyan dahil 23 kişi görülüyor.

Abhazya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avidzba, paylaşımında "Her etnik Ermeni, vatanını koruma hakkına sahip! Bu yüzden ilk alamet! Abhazya’dan gönüllüler! ‘Amşel’ grubu! Her birinizi koruyucu melek korusun! Zafer!" ifadelerini kullandı.

Avidzba, 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesindeki silahlı çatışmalara katılmıştı.

Daha önce Abhazya’nın Ermeni toplumu, Rusya’ya Karabağ’daki çatışmayı çözme çağrısında bulunmuştu.