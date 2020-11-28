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    DSÖ'den 'Çalışmalarda hata yaptık' diyen AstraZeneca'ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzeltttiklerini açıklayan AstraZeneca'dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.

    AstraZeneca
    © REUTERS
    'Daha genç nüfusta işe yarıyor': AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının etkisiyle ilgili şüpheler artıyor
    Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı şu ana kadar dört aşı bulunduğu açıklandı. Bu aşılardan AstraZeneca-Oxford Üniversitesi´nin geliştirdiği aşıyla ilgili ise önemli bir gelişme yaşandı.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi´nin geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı.

    Firma, hatasını düzelttiğini açıklamıştı

    AstraZeneca, geçen günlerde, yüzde 90'a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıkladı. 

    Geniş kapsamlı klinik çalışmalara, yarısı İngiltere'de, geri kalanı Brezilya'da olmak üzere 20 binden fazla gönüllü katıldı. Gönüllülere iki "yüksek" doz verildiğinde korumanın yüzde 62 olduğu, ancak insanlara önce "düşük" doz ve ardından yüksek doz verildiğinde bu oranın yüzde 90'a yükseldiği ifade edildi.

    Sonuçlar, bilim dünyasında kafa karışıklığı yaratırken bunun nedeninin testlerde yanlışlıkla farklı dozların kullanılması olarak açıklandı. Aşı çalışmalarında hata yaptığını kabul eden AstraZeneca/Oxford, İngiltere'de 3 bine yakın gönüllüye, yanlışlıkla, olması gerekenin yarısı düzeyinde dozlar uygulandığını açıkladı.

    Alınan aşı dozajında ​​önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını belirtti. 

    Oxford Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bilim insanları, ABD'li uzmanların endişelerinin ardından ilacın güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için AstraZeneca'nın koronavirüs aşı denemelerine ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

    'Yüksek etkinlik çok küçük bir grupta görüldü'

    DSÖ'den baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, AstraZeneca’nın klinik denemelerinden elde edilen verilen "kesin bir sonuca varmak için hala çok küçük olduğunu" söyledi. Yüzde 90 korumanın elde edildiği gruptaki  gönüllerinin hepsinin 55 yaşının altında ve 3 bin kişiden az olduğunu belirten Swaminathan, "Eğer aşının daha  düşük dozla daha iyi bir etkiye sahip olduğu görülüyorsa, bu bulguyu on binlerce kişi üzerinde test edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), DSÖ, AstraZeneca
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